Selos assinalam os 150 de Vianna da Mota

Compositor e pianista português inspira série filatélica.

Por J. Pires Santos | 02.10.17

Os 150 anos do nascimento do pianista e compositor Vianna da Mota vão inspirar uma das séries filatélicas incluídas no plano dos Correios de Portugal para 2018.

Já em 1969 Vianna da Mota teve uma série de dois selos dedicada ao centenário do seu nascimento, embora este se tenha celebrado em 1968 (o artista nasceu a 22 de abril de 1868, em São Tomé e Príncipe).

Viana da Mota é uma das personalidades que faz parte do grupo ‘Vultos da Cultura’. Os outros são o pintor Domingos Sequeira; o médico Bernardino Gomes; o pintor Tomás da Anunciação; o inventor e cientista padre Manuel António Gomes; o historiador Vitorino Magalhães Godinho; o futebolista Fernando Peyroteo e o empresário António Champalimaud.

Mas há outros grupos alinhados para estas emissões filatélicas. O grupo ‘Datas da História de Portugal’ inclui: os 250 anos da Imprensa Régia; 250 anos do Jardim Botânico da Ajuda; 150 anos da fundação da Companhia de Águas de Lisboa; os 130 anos da publicação ‘Os Maias’; e, por último, os 50 anos da fundação da Comunidade Islâmica de Lisboa.

Dos acontecimentos de âmbito nacional e internacional foram escolhidos os temas: Ano Europeu do Património Cultural; Olimpíadas da Física 2018 (Lisboa); centenário da Batalha de La Lys e o Armistício da Guerra 1914/1918

Serão ainda divulgados em selo, na emissão Europa 2018, os Chocalhos e a Louça de Bisalhães a Património da Humanidade.

Os CTT planeiam também lançar emissões filatélicas dedicadas à eletricidade em Portugal; à história da navegação à vela; aos Arcebispos de Braga e ao chocolate em Portugal, que serão acompanhadas por livros sobre os respetivos assuntos.

No grupo das emissões temáticas estão previstas as séries: Museu do Oriente; raças de animais autóctones; e a 1ª série do Roteiro Pré-Histórico de Portugal.

Por último, as duas emissões de etiquetas serão dedicadas às Borboletas de Portugal e à Unesco. O plano dos CTT terminará com a 2ª emissão dos Doces Tradicionais de Portugal, que ficará completa em 2022.

As emissões dedicadas aos 250 anos da fundação da Imprensa Régia; ‘Armistício da Guerra 1914/1918’ e o centenário do nascimento do historiador Vitorino Magalhães Godinho foram sugeridas pela rubrica Colecionismo do Correio da Manhã.