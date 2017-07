Selos e moeda assinalam os 150 anos da PSP

Última vez que a banda de Anthony Kiedis esteve em Portugal foi no Rock in Rio 2006.

Presidente sul-africano, Jacob Zuma, considerou a morte do músico "uma grande perda para a África do Sul e para toda a indústria musical".

Desenho é da autoria do escultor José de Guimarães.

Cultura

As revistas prometem ser exaustivas e demoradas para entrar no recinto do evento.