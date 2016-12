Selos já são tradição no Natal

A temática filatélica dedicada à quadra natalícia é apreciada em todo o Mundo por milhões de coleccionadores. Por esse motivo, as administrações postais de cada país emitem anualmente selos ou peças filatélicas dedicadas ao Natal.

Os Correios de Portugal também emitiram, neste ano, selos dedicados à quadra natalícia e passagem do ano na Madeira. Fizeram-no fora de época: a emissão filatélica ‘Natal e Passagem de Ano Madeirense’ foi lançada em 7 de abril. A série é composta por quatro selos e dois blocos.

O bloco dedicado ao Natal, que inclui dois selos com as taxas de 1 e 0,80 euros, reproduz a iluminação de Natal na Praça do Município, no Funchal: o presépio de inspiração Madeirense com o menino deitado sobre os tradicionais bordados da Madeira sob um cesto de verga.

O lado direito do bloco reproduz uma árvore de Natal na Avenida Arriaga, no Funchal.

O bloco dedicado à Passagem de Ano, que também inclui dois selos, reproduz o espetáculo de fogo-de-artifício na Baía do Funchal, espectáculo esse que em 2006 foi reconhecido pelo livro de recordes do Guiness como "o maior espetáculo de fogo-de-artifício do Mundo".

Por ocasião do Natal, os CTT lançam ainda os tradicionais livros ‘O Meu Álbum de Selos 2016’ e o ‘Portugal em Selos’.

O primeiro é já o décimo volume desta coleção iniciada em 2007 e conta uma história de ‘Três Bruxas em Férias’ com textos escritos pela conhecida dupla Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. O álbum contém um pacote com 38 selos emitidos pelos CTT para serem colados nos respetivos lugares dentro. As ilustrações são de Luiz Duran e o design do Atelier Folk Design.

Entretanto, já está à disposição dos colecionadores o livro ‘Portugal em Selos 2016’, um volume anual que é mais do que um álbum de selos pois contém todas as emissões filatélicas, blocos e uma folha miniatura emitidos neste ano, reunindo assim os principais acontecimentos de 2016.

O livro abre com uma prova de cor de impressão do bloco ‘Parabéns Portugal – Campeão da Europa 2016’.

Esta obra da autoria de Jorge M. Martins e da Design&etc/Hélder Soares segue a linha editorial das anteriores edições e apresenta excelente aspeto gráfico. Os selos e os blocos editados em 2016 completam o livro.

