Sérgio Godinho de regresso com canções inéditas

Novo álbum ‘Nação Valente’ chega dia 26 com vários parceiros de escrita, entre eles, David Fonseca e José Mário branco

Por Miguel Azevedo | 18:09

É um dos discos mais aguardados para este ano. ‘Nação Valente’, o novo álbum de originais de Sérgio Godinho, chega no próximo dia 26 e consigo traz um leque de convidados de luxo.



Produzido por Nuno Rafael, um dos habituais colaboradores do músico, o novo trabalho conta com composições partilhadas com nomes como David Fonseca, Filipe Raposo, Hélder Gonçalves, Pedro da Silva Martins, José Mário Branco e Márcia. ‘Nação Valente’ tem a ainda a colaboração de Filipe Melo que soma à sua participação enquanto músico, os arranjos para cordas e sopros.



Para promover o novo disco, Sérgio Godinho convidou o jovem realizador Afonso Mota para a conceção de 10 vídeos que serão publicados periodicamente até à data da chegada às lojas de ‘Nação Valente’. O primeiro tema a ser revelado foi ‘Tipo Contrafacção’.

Recorde-se que ‘Nação Valente’ é o primeiro disco de originais de Sérgio Godinho em 7 anos. De 2011 para cá, o músico lançou, ainda assim, um disco de versões, dois álbuns ao vivo, um livro de contos (‘Vidadupla’ em 2014) e o seu primeiro romance (‘Coração Mais que Perfeito’ em 2017).