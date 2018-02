Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Godinho já está a esgotar salas

Ainda está a começar a digressão promocional de ‘Nação Valente’ e o ‘escritor de canções’ já encheu dois capitólios.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Com os dois primeiros dias esgotados (hoje e amanhã), já só há bilhetes para o terceiro espetáculo que marca o arranque da digressão promocional do disco ‘Nação Valente’, de Sérgio Godinho. O concerto, marcado para este domingo no Cineteatro Capitólio, em Lisboa, antecede a passagem do ‘escritor de canções’ pelo Porto, onde já tem agendados espetáculos nos dias 3 e 4 de março, na Casa da Música.



Ao Correio da Manhã, Sérgio Godinho já tinha confessado o desejo de voltar à estrada. "Tenho sempre saudades de estar em palco", disse. Neste caso, além do pacote de dez canções do disco novo – incluindo temas de David Fonseca, José Mário Branco e Márcia, entre outros – o cantor promete ainda cantar outras canções, algumas "menos conhecidas" e "menos tocadas nos concertos".



‘Nação Valente’, que saiu ao público no dia 26 de janeiro [numa edição da Universal], é o 18º álbum de estúdio de Sérgio Godinho, que esteve sete anos sem gravar canções originais e que se dedicou entretanto a outros projetos (incluindo o ciclo de concertos ‘Juntos’, com Jorge Palma).



De resto, o próprio admite que é um criador que demora tempo a criar. "Trabalho muito", revela. "As minhas letras parecem fluidas, mas isso é porque me esforço para tal – não sou um espontâneo."



Os bilhetes disponíveis para o espetáculo no Capitólio custam 20 euros, o mesmo preço cobrado pela Casa da Música para os concertos de dias 3 e 4 do mês que vem.