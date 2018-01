Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Serralves vai ter 35 exposições pelo País

Agenda para 2018 conta com nomes sonantes nas mais variadas áreas da cultura.

Por Ágata Rodrigues | 09:45

Anish Kapoor, Robert Mapplethorpe, Álvaro Lapa e Éliane Radigue são apenas quatro das duas dezenas de nomes sonantes de diferentes áreas da cultura que vão preencher as atividades de Serralves agendadas para este ano. Em 2017, mais de 830 mil pessoas visitaram o espaço, sendo que 218 mil foram estrangeiros, um crescimento que prova o reconhecimento de Serralves como um local de culto da cidade do Porto.



"É a programação mais ambiciosa dos últimos anos e em que vão estar presentes vários meios, não só as artes plásticas, mas o cinema, a fotografia, a arquitetura. Haverá também um grande cruzamento entre o museu e o parque, entre a arte e a ciência", explicou a presidente da fundação, Ana Pinho, que destacou uma novidade para 2018: "Estão organizadas 35 exposições por todo o País e, assim, esperamos superar o número de visitas", acrescentou.



A programação arrancou na sexta-feira com a inauguração da exposição de Marisa Merz, intitulada ‘O céu é um grande espaço’, a única mulher protagonista do movimento da arte Povera.



As exposições itinerantes são parte importante desta programação, que pretende mostrar a coleção do museu por todo o País, em parceria com as autarquias locais. Também as habituais festas no parque, como ‘Serralves em Festa’ e ‘Festa do Outono’, estão de regresso.



Ainda este mês será revelado o nome do novo diretor artístico do museu, que irá substituir Suzanne Cotter.