Shakira atua em novembro em Lisboa

"El Dorado", editado em maio, é o 11º álbum de carreira de Shakira, 40 anos, e uma das mais bem-sucedidas e internacionais artistas da América Latina.Nascida em 1977 em Barranquilla, na Colômbia, Shakira editou o primeiro álbum, "Magia", em 1990, ainda na adolescência. O sucesso aconteceu poucos anos depois com "Pies Descalzos" (1995) e a primeira digressão internacional.Parte do trabalho de Shakira é dedicada á filantropia, através da fundação Pés Descalços, de apoio a crianças desfavorecidas da Colômbia. É ainda embaixadora da boa vontade da UNICEF e em 2011 foi nomeada pelo antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, para a Comissão Educativa Presidencial para a Educçaão dos Hispânicos.Os bilhetes para o concerto em novembro em Lisboa estarão à venda a partir do dia 30 de junho.

A artista colombiana Shakira prepara uma nova digressão internacional, baseada no recente álbum "El Dorado", que incluirá um concerto a 22 de novembro no Meo Arena, em Lisboa, foi esta terça-feira anunciado.A "El Dorado World Tour" começa a 8 de novembro em Colónia, na Alemanha, e chegará a Lisboa no dia 22, com Shakira a regressar a uma sala de espetáculos onde atuou várias vezes.Em 2003, na estreia em Portugal, bateu recordes de bilheteira no então Pavilhão Atlântico, quando esgotou para 19 mil espetadores. Shakira regressaria à mesma sala em 2007 e em 2010. A estes concertos junta ainda duas atuações no Rock in Rio Lisboa de 2006 e 2010. E em 2012 esteve em Lisboa a gravar o vídeo oficial do tema "Dare (La la la)".