Shakira "cheia de vontade de ir a Portugal"

- O que podemos esperar do novo espetáculo?

- Vou cantar as novas canções mas também alguns dos meus maiores sucessos. Vai ser especial porque finalmente vou ter um reportório grande para mostrar. Acredito que vai ser a minha melhor digressão de sempre. Por isso, estou cheia de vontade de começar... e de ir a Portugal. Tenho as melhores recordações do tempo que passei em Lisboa.



- Este ano será a sexta vez que atua em Portugal. O que recorda do público português?

- É um público apaixonado, que canta connosco. E esse é o desejo de qualquer artista. É um público extraordinário.



- A família vai acompanhá-la nesta digressão?

- Sim. Em muitas das datas os meus meninos vão estar comigo. Acredito que também vai ficar na memória deles. O apoio da família e dos amigos tem sido muito importante neste meu regresso.



Seis anos depois, Shakira volta à estrada para apresentar o seu mais recente álbum: ‘El Dorado’. A digressão mundial da colombiana, que desde 2010 vive em Espanha, arranca a 8 de novembro na Alemanha e tem paragem obrigatória em Lisboa, a 22 do mesmo mês, no MEO Arena.- Shakira - Estou muito feliz. A receção do público ao novo álbum tem sido excelente e é bom ver recompensado o esforço que fiz para produzir o disco. Foi um dos projetos em que mais gostei de trabalhar. A inspiração foi pura e senti-me muito livre.– Sim. Tem sido incrível, não estava à espera. Trinta minutos depois do lançamento o álbum já era número 1 em muitos países. E eu só estava à espera de ficar no top 5. Parecia um sonho. Sou abençoada por saber que tenho um público que me acompanha tão fielmente em cada aventura.