Shakira só vem a Lisboa em 2018

Hemorragia nas cordas vocais obriga cantora a adiar digressão.

Por Sónia Dias | 08:27

A colombiana Shakira adiou a sua digressão europeia até 2018, depois de ter sofrido uma hemorragia nas cordas vocais que a obrigou a suspender os concertos em Espanha, França e Portugal, este último agendado para o próximo dia 22 na Altice Arena, em Lisboa.



"Lamentamos informar que, por indicação dos médicos, as datas da El Dorado World Tour para a Europa foram adiadas até 2018", diz o comunicado oficial divulgado pela assessoria da cantora.



O mesmo refere ainda que Shakira sofreu uma hemorragia nas cordas vocais e que foi aconselhada a cancelar todas as atuações até estar totalmente recuperada, para depois poder retomar a tournée e evitar lesões adicionais.



A cantora já havia cancelado cinco concertos - ontem, por exemplo, deveria ter atuado em Amesterdão, Holanda.



Entretanto, na página oficial de Shakira foi publicada uma mensagem aos fãs, na qual a cantora diz nunca ter passado por semelhante experiência em toda a sua carreira.



"Como tal, com um peso no coração, anuncio que estou obrigada a adiar a minha digressão europeia até 2018, para dar ao meu corpo as várias semanas necessárias dedicadas à recuperação completa", pode ler-se na mensagem, na qual agradece todo o apoio que tem recebido.



Os bilhetes para o concerto de Lisboa "serão válidos para a nova data", revelou a Ritmos e Blues.



Ao CM, a promotora disse que ainda não tem informações sobre possíveis reembolsos.