Sienna Miller chorou depois de cenas de sexo com Affleck

Sienna Miller revelou durante uma entrevista que foi difícil gravar as cenas de sexo com Ben Affleck para o filme Viver na Noite.

A atriz confessou ao site E! que chegou a sair das gravações a tremer e a chorar após filmar várias sequências de sexo, durante nove horas seguidas, com o conhecido ator.

"Somos como irmãos. Não houve vergonha e ele foi muito profissional, mas não aguentei aquilo tudo depois. No final tremia e chorava", disse Sienna Miller.

Contudo, a atriz admite que nem tudo foi sofrimento. "Era uma maratona para Ben mostrar as suas habilidades sexuais", brincou Sienna.

Além de contracenar, Ben Affleck também dirigiu as cenas tórridas e deu instruções como estas deviam ser filmadas.

Viver na Noite estreia esta quinta-feira em Portugal. O filme é baseado no livro homónimo de Dennis Lehane e conta a história de Joe Coughlin (Ben Affleck), filho mais novo de um polícia, que acaba por tornar-se num bandido do crime organizado da década de 1920 em Boston, nos EUA. Sienna Miller encarna Emma Gould, uma irlandesa que namora com o chefe da máfia que acaba por se envolver com Joe.

