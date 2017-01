‘Silêncio’ desilude nas bilheteiras

Obra de Martin Scorsese conta a tumultuosa história do cristianismo no Japão durante o século XVII





"Queria fazer o ‘Silêncio’ há mais de duas décadas e finalmente consegui-o", disse Scorsese à revista ‘Variety’. O realizador revelou que após ler o livro começou logo a preparar a adaptação para o cinema. Contudo, este trabalho foi sendo interrompido por outros projetos e o guião só ficou terminado em 1996. Mais de 20 anos depois, o filme chega a Portugal esta quinta-feira, dia 19.

Martin Scorsese esperou mais de vinte anos para concretizar o sonho de ver ‘Silêncio’ chegar às salas de cinema. Contudo, os primeiros resultados de bilheteira não são encorajadores e revelam que o realizador poderá ter dificuldades em transformar este projeto num negócio rentável.Apesar de ter estreado nos EUA a 23 de dezembro (exibição limitada a quatro salas), só na passada sexta-feira é que o filme teve o seu lançamento comercial, sendo exibido em 747 espaços nos Estados Unidos. No total, e até ao momento, as receitas de bilheteira ficam-se pelos 2,8 milhões de euros, muito distantes dos cerca de 47 milhões de orçamento.‘Silêncio’ é baseado no livro homónimo do escritor japonês Shusaku Endo e conta a história de dois jesuítas portugueses que viajam para o Japão no século XVII, numa época em que as perseguições aos cristãos obrigavam os crentes a praticar a fé de forma clandestina. Os protagonistas são Sebastião Rodrigues (Andrew Garfield) e Francisco Garrpe (Adam Driver), os padres que partem de Portugal rumo ao Japão, sob ordens da Igreja, na esperança de encontrarem o seu mentor, o padre Cristóvão Ferreira (interpretado por Liam Neeson).