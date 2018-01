Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Snow Patrol confirmados no NOS Alive

Banda escocesa atua no primeiro dia do certame.

14:37

Os Snow Patrol são a nova confirmação para o festival NOS Alive. A banda escocesa vai subir ao palco principal do evento no dia 12 de julho, o primeiro do festival.



A presença da banda já tinha sido adiantada, mas só esta terça-feira foi confirmada oficialmente. Na bagagem trazem o último registo da banda, Fallen Empires, datado de 2011.



Recorde-se que os passes de três dias para o NOS Alive já se encontram esgotados mas, quem quiser assistir ao concerto dos Snow Patrol, ainda pode comprar bilhete diário para dia 12 de julho.



Para além dos escoceses, foram já confirmados nomes como Pearl Jam, The National, Queens of the Stone Age ou Franz Ferdinand.