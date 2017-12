Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sofia Escobar e Ana Moura cantam neste Natal

Na semana das festas não falta oferta de concertos para vários gostos, com a tónica a recair sobre a música de época.

Por Ana Maria Ribeiro | 20.12.17

Sofia Escobar canta na Gulbenkian (num programa natalício para ver e ouvir a partir de hoje e até sexta-feira), Ana Moura canta em Almada (amanhã e depois, no Teatro Municipal Joaquim Benite) e Manuel Fúria e os Náufragos convidam Rui Pregal da Cunha e Alex D’Alva Teixeira para se juntarem ao concerto de Natal que agendaram para sábado, no espaço Music Box, em Lisboa.



São os espetáculos mais marcantes de uma semana na qual não falta animação, e que inclui ainda um programa especialmente preparado para a época pelo Museu Nacional da Música (MNM). Hoje, há a Gala Bolsa GDA/Conservatório Nacional, amanhã o Quarteto Opus dá um Concerto de Natal (o ‘Concerto à la Carte: A Ceia de Natal’), na quinta-feira há concerto de Luísa Amaro & Amigos. Tudo às 19h00.



O programa do MNM prolonga-se até 13 de janeiro, com espetáculos agendados também para dias 5, 6 e 13.



Na sexta-feira, o Coliseu dos Recreios recebe um Tributo a Glenn Miller, assinado pela Pasadena Roof Orchestra (às 21h30) e a partir de dia 29 (e até 5 de janeiro), quem gosta de dançar pode deliciar-se com as melhores valsas, polcas e marchas de Strauss, no Grande Concerto de Ano Novo.



No Casino Lisboa, e no próprio dia de Natal (25), o Arena Lounge recebe o espetáculo ‘Concerto Arena Live’, pela Gospel Collective – formado por cantores profissionais de diversas áreas musicais e várias nacionalidades lusófonas.



É a partir das 22h00 e tem entrada livre.