Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sol vai voltar a brilhar na Costa da Caparica

Festival tem como mote a promoção da língua portuguesa.

Por Catarina Figueiredo | 01:30

O Sol da Caparica está de volta. Durante quatro dias, vários artistas portugueses e de países lusófonos vão animar o concelho de Almada num certame que tem como mote a promoção da língua portuguesa e da diversidade musical. Mariza, Bonga, Xutos e Pontapés e António Zambujo são alguns dos nomes que vão subir ao palco do festival nos dias 10, 11, 12 e 13 de agosto.



"Esta é a 4ª edição do festival e continuamos a apostar em vários estilos de música. O nosso cartaz vai desde o rock-pop ao hip hop, do fado à música eletrónica. O ponto de encontro é a língua lusófona", explica António Guimarães, diretor artístico do festival, ao CM.



Para além de uma forte aposta nas artes plásticas e na cultura urbana, o Sol da Caparica vai andar de mãos dadas com o cinema, através de uma parceria com o MONSTRA - Festival de Animação de Lisboa. Os visitantes vão poder ver animações de quatro minutos durante os intervalos entre os concertos.



São esperadas cerca de 55 mil pessoas durante os quatro dias de festival, que promete uma boa dose de cultura para todos os tipos de público.



Os bilhetes custam entre 13 e 35 euros.