Sons em Trânsito dá salto com Capitólio

Promotora nascida em Aveiro pretende fazer a diferença cultural em Lisboa.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

O Cineteatro Capitólio, no Parque Mayer, poderá ser, em breve, uma das salas de espetáculos mais importantes de Lisboa. O contrato assinado entre a Sons em Trânsito, vencedora do concurso para a concessão do espaço, e a EGEAC – Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, prevê a reabertura do rebatizado Teatro Raul Solnado até final de janeiro.



"Será uma concessão de cinco anos", explica ao CM Vasco Sacramento, da Sons em Trânsito, que paga uma renda mensal de 2000 euros à EGEAC. "Haverá programação própria, mas a sala também está aberta a outros programadores culturais", avança o diretor da promotora aveirense, que quer realizar um festival de música integrado nas Festas de Lisboa.



Apesar de só agora a Sons em Trânsito ter oficialmente tomado posse do Capitólio, a sala já está aberta ao público desde 2016 e tem recebido eventos como o Mexefest. "É uma oportunidade, mas também uma grande responsabilidade ter uma sala com 1000 lugares em pé numa zona da capital tão emblemática como é o Parque Mayer", diz Vasco Sacramento.



Entretanto, de hoje a sábado, Aveiro recebe a 8ª edição do Festival Músicas do Mundo. Os bilhetes custam 15 euros.



1931

Ano em que foi oficialmente inaugurado o Capitólio, segundo o projeto modernista do arquiteto Luís Cristino da Silva.



‘Garganta Funda’

Em 1976, o cineteatro exibiu, pela primeira vez em Portugal, o filme pornográfico ‘Garganta Funda’, com várias sessões diárias quase sempre esgotadas.



Património

O Capitólio fechou em meados dos anos 90. A sua reabilitação decorreu entre 2012 e novembro de 2016, custando entre 8,5 e 10 milhões de euros.