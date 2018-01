Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Soy Luna’ conquista multidões em Lisboa

Três sessões para este fim de semana, que conta com casa cheia na Altice Arena.

Por Patrícia Bento | 01:30

Este é um fim de semana dedicado aos mais jovens. Depois do sucesso na América Latina, ‘Soy Luna’ chega à Europa, passando este fim-de-semana por Lisboa. A série juvenil argentina, que tem conquistado milhares de fãs por todo o Mundo, tem casa cheia nas três sessões (este sábado às 15h e 19h e domingo às 15h) agendadas para este fim de semana.



O espetáculo juvenil do universo Disney tem sido um fenómeno a nível mundial e é protagonizado por Karol Sevilla, 18 anos, e Ruggero Pasquarelli, 24 - que interpretam as personagens de Luna e Matteo, respetivamente, na série -, que prometem muita animação durante todo o concerto. Várias coreografias e muita patinagem são ingredientes para que as centenas de fãs de palmo e meio fiquem rendidas aos seus ídolos e se deliciem com toda a conjuntura do espetáculo.



Para Álvaro Covões, este concerto só tem benefícios para a capital. "Temos casa cheia num espetáculo da Disney dedicado na íntegra às crianças. É bom para os fãs e para Lisboa", adianta o responsável da promotora Everything is New.



Um fenómeno há semelhança de muitos outros lançados pelo canal Disney (como ‘Violetta’) e que chegou, rapidamente, a todo o Mundo, o concerto ao vivo de ‘Soy Luna’ faz parte de uma digressão mundial que arrancou a 24 de março de 2017, em Buenos Aires, e que segue agora para Itália, França e Alemanha. Um verdadeiro caso de sucesso, que já é disco de platina.