Stallone recusa posição no Governo dos EUA

O ator norte-americano Sylvester Stallone foi convidado a fazer parte do governo de Donald Trump mas acabou por recusar o convite do presidente-eleito dos EUA.



Através de um comunicado, o ator, atualmente com 70 anos, rejeitou a possibilidade de pertencer à futura administração do país. Se tivesse aceitado, seria nomeado presidente da Fundação Nacional das Artes, a secção do governo que apoia projetos artísticos (mais ou menos o equivalente ao Ministério da Cultura).



Stallone garante que prefere continuar a ajudar os veteranos, uma das causas que mais tem apoiado ao longo dos anos. "Julgo que sou mais útil a ajudá-los a regressar ao nosso país e encontrar-lhes um emprego, casa adequada e a ajuda financeira que estes heróis tanto merecem", garantiu.









Apesar de tudo, o ator confessa ter ficado "lisonjeado com a sugestão".

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito

6.7%

6.7%

10%

10% 83.3% Muito satisfeito