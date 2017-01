‘Star Wars’ caminha para os 10 mil milhões

Ainda assim, os mais rentáveis continuam a ser os primeiros. ‘Uma Nova Esperança’ custou dez milhões e rendeu 730; ‘O Império Contra-Ataca’ fez 506 milhões, 30 vezes mais do que o seu orçamento; e ‘O Regresso de Jedi’ alcançou 447 milhões (custou 30 milhões).

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

'Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança’, o primeiro filme da saga criada por George Lucas, chegou às salas há 40 anos, em 1977, mas a passagem do tempo não afetou o sucesso destas películas de ficção científica.Até ao momento, os oito filmes lançados nos cinemas fizeram quase 6,9 mil milhões de euros em receitas de bilheteira, nove vezes mais do que o orçamento de produção daquelas obras, que está próximo dos 800 milhões de euros. E com mais três filmes a estrearem em breve, a Lucasfilm e a Walt Disney podem ultrapassar a fasquia dos dez mil milhões de euros. Para tal, as empresas esperam que ‘Star Wars: Episódio VIII’ (estreia este ano), filme centrado na personagem Han Solo (2018), e ‘Star Wars: Episódio IX’ (2019) mantenham o sucesso das obras anteriores.‘Rogue One: Uma História de Star Wars’, último filme da saga a chegar aos cinemas (em dezembro do ano passado), já ultrapassou os 870 milhões de euros em receitas – cinco vezes mais do que o seu orçamento de 188 milhões. Já ‘O Despertar da Força’, lançado em 2015, foi a película que obteve mais receitas em bilheteira: 1946 milhões, superando o seu orçamento (230 milhões) em oito vezes.