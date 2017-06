Sudoeste faz 20 anos em ambiente de festa

O bilhete diário custa 48 euros, enquanto o passe com direito a campismo (29 de julho a 6 de agosto) vale 105 euros.

Milhares de jovens voltam a invadir a Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, de 1 a 5 de agosto, para celebrarem o 20º aniversário do Sudoeste. À espera do público irreverente está um acampamento profundamente remodelado para uma semana que se pretende inesquecível."Criámos melhores infraestruturas e mais espaços de lazer", afirmou ontem ao, em Lisboa, o promotor Luís Montez, na apresentação do cartaz final do Sudoeste. "É no parque de campismo que se criam ambientes únicos de amizade e convívio, e isso é impagável."Jamiroquai, Martin Garrix, Lil Wayne e The Chainsmokers fazem parte de um cartaz composto por quase cinco dezenas de grupos e artistas que se movem nos mundos de pop, rap e hip-hop. Matias Damásio, Piruka, April Ivy, Karetus, Stereossauro e Mika Mendes fazem parte da forte armada lusófona.