Sudoeste festeja 20.º aniversário

Música arranca terça-feira, mas primeiros campistas chegam já este sábado.

A Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, concelho de Odemira, está a preparar-se para receber o festival Sudoeste, que assinala o seu 20º aniversário.



A edição deste ano conta com "um grande cartaz" e apostou na melhoria das condições. Segundo Luís Montez, responsável pela organização, "a ideia foi comemorar os 20 anos com uma grande festa para todos".



"Melhorámos o terreno, pavimentámos as margens do canal, temos uma cozinha comunitária, máquinas de lavar e secar roupa, uma zona de restauração e de duches. A prioridade foi melhorar as condições do campismo, já que muitos dos jovens passam aqui o dia todo" acrescentou Montez, que espera receber "entre 35 a 40 mil festivaleiros por dia, números semelhantes aos do ano passado", quando o festival registou um total de 195 mil visitantes.



O Sudoeste arranca a 1 de agosto e encerra no dia 5, mas este sábado são já esperados os primeiros campistas.



O cartaz é composto por quase cinco dezenas de grupos que se movem nos mundos de pop, eletrónica e hip-hop. Jamiroquai, Mac Miller, Mishlawi, Supa Squad e Martin Garrix são os destaques de Luís Montez.



SAIBA MAIS

3000

mil pessoas estão envolvidas na montagem e preparação do festival, que começou cerca de dois meses antes do arranque.



Segurança

No recinto, organização que construiu "um quartel para os Bombeiros de Odemira, um para a GNR e um pequeno hospital", explicou Luís Montez.



Mergulhos

Nadadores-salvadores vão vigiar o "canal de rega" que passa mesmo ao lado do recinto, onde muitos festivaleiros aproveitam para se refrescar.