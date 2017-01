Sum 41 tocam novo ‘13 Voices’ em Lisboa

A recuperação de 'Bizzy D' Whibley está bem patente nas canções de '13 Voices', ou não tivesse sido ele a escrever todos os temas do disco, com especial relevo para 'Fake My Own Death' ('Encenar a Minha Própria Morte'). "É um trabalho muito pessoal para o nosso amigo", continua o baixista dos Sum 41, "na luta que ele travou contra a doença".



E, mesmo 'Cone' McCaslin, que nunca passou pelos problemas do seu camarada, consegue rever partes da sua vida em algumas das canções do álbum. "É, acima de tudo, um trabalho com uma mensagem de esperança perante os desafios de vida que nos são colocados".



Os Sum 41 sobem esta sexta-feira ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, com a primeira parte a ser assegurada pelos franceses Paerish. O concerto arranca às 21h00, com o bilhete a custar 26 euros.



Os problemas relacionados com o consumo abusivo de álcool por 'Bizzy D' Whibley, que quase lhe tiraram a vida, parecem fazer já parte do passado. Recorde-se que o vocalista dos Sum 41 chegou a estar em coma induzido e, já na convalescença, teve intensas sessões de fisioterapia para reaprender a controlar os movimentos das pernas e das mãos. "Foi uma enorme alegria para todos nós acompanhar o renascimento do nosso companheiro", afirma ‘Cone’ McCaslin, "principalmente eu, que sou amigo dele desde os tempos do liceu. Vê-lo de novo em forma é simplesmente fantástico".A recuperação de 'Bizzy D' Whibley está bem patente nas canções de '13 Voices', ou não tivesse sido ele a escrever todos os temas do disco, com especial relevo para 'Fake My Own Death' ('Encenar a Minha Própria Morte'). "É um trabalho muito pessoal para o nosso amigo", continua o baixista dos Sum 41, "na luta que ele travou contra a doença".E, mesmo 'Cone' McCaslin, que nunca passou pelos problemas do seu camarada, consegue rever partes da sua vida em algumas das canções do álbum. "É, acima de tudo, um trabalho com uma mensagem de esperança perante os desafios de vida que nos são colocados".Os Sum 41 sobem esta sexta-feira ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, com a primeira parte a ser assegurada pelos franceses Paerish. O concerto arranca às 21h00, com o bilhete a custar 26 euros.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito Outras 2 pessoas também já deram o seu contributo pub

Os Sum 41 atuam esta sexta-feira em Lisboa no Coliseu dos Recreios, com o novo álbum '13 Voices' em plano de evidência. É um regresso aguardado há anos pelos fãs do grupo canadiano, após a última passagem da banda de Deryck 'Bizzy D' Whibley pela capital e pelo Porto em fevereiro de 2011."A digressão 'Don't Call It a Sum-Back Tour' será bem diferente do que já fizemos fez em termos de conceção do espectáculo", adianta ao CM o baixista Jason 'Cone' McCaslin no lançamento da atuação na sala lisboeta. "Vamos tocar os nossos sucessos de sempre, misturados com as canções do novo disco". Será uma noite bastante diferente em relação ao que o nosso público está habituado, a que não será alheio o regresso do guitarrista Dave 'Brownsound' Baksh após uma separação de quase dez anos.Há espera do grupo deverá estar uma audiência muito heterogénea, com admiradores de todas as idades. "É verdade que, com o novo trabalho, estamos a chegar a jovens que só agora nos estão a descobrir", explica o músico, "mas também continuamos a ser seguidos pelos fãs mais velhos que nos conhecem desde o início da nossa carreira".