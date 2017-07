Super-heróis vencem batalha na bilheteira

'Homem-Aranha: Regresso a Casa’ fez 225 milhões de euros no primeiro fim de semana em exibição.

Por Ana Maria Ribeiro | 11.07.17

A nova aventura do Homem-Aranha – ‘Regresso a Casa’ – agradou mesmo ao público, que saudou a estreia do filme com um resultado de bilheteira esmagador.O filme de Jon Watts, protagonizado por Tom Holland (o miúdo de ‘O Impossível’), encaixou quase 225 milhões de euros só no primeiro fim de semana em cartaz, para grande satisfação dos executivos da Sony, da Columbia e da Marvel, que se uniram para produzir esta aventura. Sobretudo tendo em conta que o orçamento do filme foi de 153,4 milhões de euros.O sucesso segue, de resto, uma tendência que se tem vindo a firmar na sétima arte: na lista dos filmes de maior êxito deste ano figuram várias aventuras de super-heróis. ‘Guardiões da Galáxia Vol. 2’ é, até ao momento, o terceiro maior êxito comercial do ano, com uma receita global de 752,4 milhões de euros, e ‘Mulher-Maravilha’ vem logo a seguir, com 654 milhões de euros.No sexto lugar dos mais rentáveis está ‘Logan’, filme centrado na figura do Wolverine dos ‘X-Men’ e que encaixou em bilheteira nada menos do que 540,3 milhões de euros.‘Homem-Aranha: Regresso a Casa’ enfrentava outro risco: que o público não se habituasse a Tom Holland que, em 15 anos, é o terceiro ator a encarnar o super-herói, depois de Tobey Maguire e Andrew Garfield. Em Portugal, o filme entrou diretamente para o segundo lugar da lista dos mais vistos e somou mais de 387 mil euros de bilheteira em apenas quatro dias.