Super Rock rende-se ao rap e ao hip hop

Slow J, London Grammar e Future animaram segundo dia do festival juntamente com The Gift.

Por Joana de Sales | 01:30

Um Super Bock Super Rock com o público disperso e sentado. Foi assim que começou o segundo dia do festival no Parque das Nações, em Lisboa. A primeira grande concentração deu-se no palco secundário quando Slow J chegou.



O músico de Setúbal tinha uma plateia cheia à espera, debaixo da pala do Pavilhão de Portugal, com muitos festivaleiros a acompanhar as letras, incluindo ‘Vida Boa’ e até uma adaptação de ‘Menina Estás à Janela’.



Catarina Figueira é da terra do rapper e assume a obsessão. "Tenho-o seguido para onde posso. Somos da mesma cidade e embora não o conheça sinto uma proximidade com aquilo que ele canta. Não vim só por ele, mas quase", admitiu ao CM.



Depois deste, começou a noite no palco principal, também em português. The Gift apresentaram o mais recente álbum ‘Altar’. Num ambiente escuro, Sónia Tavares cantou perante uma audiência que foi enchendo à medida que o concerto avançava e não esqueceu temas clássicos como ‘Driving You Slow’.



Ao palco principal subiram, já depois do fecho desta edição, os britânicos London Grammar e, a encerrar a festa, Future. Já com reconhecimento nos Estados Unidos, o rapper de Atlanta estreou-se ontem em Portugal, onde já conquistou uma legião de fãs.



"Vim só hoje mesmo por Future. Não quis perder esta oportunidade. Espero que seja espetacular", explicou ao CM Rui Cortez, de 27 anos, horas antes de começar o concerto.