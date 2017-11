TAP lança postais comemorativos dos 72 anos

Postais são dedicados aos voos retro.

Por J. Pires Santos | 12:00

No âmbito da celebração dos 72 anos de existência, a TAP Portugal acaba de editar uma coleção de nove postais ilustrados com Taxa Paga, autorizados a circular no correio nacional.

Estes inteiros-postais são dedicados a cada um dos oito voos retro que a TAP efetuou a partir de 14 de julho no avião ‘Portugal’, sendo o primeiro com destino a Toronto.

O voo recriou uma viagem inspirada na década de 70: o avião foi pintado como o logo da época; a tripulação recebeu os passageiros com uma das mais emblemáticas fardas da companhia (desenhada pelo estilista francês Louis Féraud).

No interior da cabina, os encostos de cabeça, as refeições e até o entretenimento teve como objetivo levar os passageiros a regressarem no tempo. Desde os ‘nécessaires’ oferecidos aos passageiros de executiva até aos filmes exibidos e à música tocada dentro do avião.

Desde julho, foram efectuados os oito voos retro para São Paulo, Miami, Rio de Janeiro, Luanda, Maputo e Newark. O último será efetuado em dezembro para o Recife. Os passageiros de cada um dos voos retro recebeu um inteiro-postal com a imagem da cidade de destino.

O avião A330 de longo-curso que fez os oito voos é o avião TAP com o nome de Portugal, que foi o primeiro Boeing 747 recebido pela TAP, em fevereiro de 1972.

Os inteiros-postais com duas faces impressas apresentam na frente e no local do selo o logo dos CTT e a indicação de Taxa Paga. Ficam completos com o logo da TAP e a mensagem: "Um presente do passado para quem está connosco há mais de 70 anos. Com desejos de que venham muitos mais". O verso é ilustrado com a imagem da cidade do destino do voo.

O nono inteiro-postal tem a imagem retro do avião A330.