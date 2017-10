Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Teatros nacionais recebem 9,2 milhões

Organismo que gere o São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado encaixa 17,6 milhões.

Por Hugo Real | 01:30

O Orçamento do Estado para 2018 prevê transferências de 118 milhões de euros (mais 8,1 milhões do que este ano) para 19 organismos públicos, entre os quais estão o Teatro Nacional Dona Maria II, que vai receber 4,2 milhões de Indemnização Compensatória (IC), o mesmo valor entregue em 2017. Já o Teatro Nacional São João vai ter direito a um aumento de 300 mil euros, para um total de cinco milhões. Assim, estes dois teatros vão receber 9,2 milhões de euros.



A OPART, que integra o Teatro Nacional de São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado, receberá 17,6 milhões de IC (subida de 200 mil euros), a terceira maior verba do OE da cultura. Mais só mesmo a Direção-Geral das Artes (22,2 milhões, mais 1,4 milhões) e a Direção-Geral do Património Cultural (18,4 milhões, subida de 1,7 milhões).



Referência ainda para as transferências de 13,9 milhões para a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (aumento de 1,1 milhões), de 7,4 milhões para o Fundo de Fomento Cultural (crescimento de 1,6 milhões) e de 6,2 milhões para a Biblioteca Nacional (mais 600 mil euros).



A Direção Regional de Cultura (DRC) do Norte é a que mais recebe, com uma fatia de 6,6 milhões (mais 100 mil euros). Seguem-se a DRCCentro (com 3,8 milhões), a DRCAlentejo (2,3 milhões) e a DRCAlgarve (1,1 milhões, mais 100 mil euros).



Foi ainda constituída uma reserva orçamental de 2,2 milhões de euros, um aumento de 100 mil euros face a este ano.