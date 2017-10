Colson Whitehead junta real e fantasia no premiado romance ‘A Estrada Subterrânea’.

Por Leonardo Ralha | 01:30

Odisseia de Cora valeu o prémio Pulitzer a um romancista marcado pela pesquisa

‘A Estrada Subterrânea’ (Alfaguara) é o sexto romance de Colson Whitehead e o melhor recebido, com o Pulitzer, entre outros prémios.



Para escrever a odisseia de Cora, que foge de uma plantação na Georgia, o americano fez uma pesquisa histórica que o marcou: "Não vi nenhuma série ou filme sobre escravos desde então. É a minha estranha forma de lidar com isso."



Colson Whitehead – O caminho de ferro subterrâneo foi uma rede de gente boa a ajudar escravos em fuga. Mas na infância pensava que havia mesmo carruagens. Comecei há 17 anos, com a ideia de um comboio. Depois apercebi- -me de que não conseguia fazer esse livro. E esperei.- Tornei-me num escritor melhor. Pensei usar o registo de ficção científica, mas li o ‘Cem Anos de Solidão’, de Gabriel García Márquez, e a mistura de realidade e fantástico pareceu-me servir melhor a história do que saltos temporais.- Escrevi o livro na emergência do movimento, mas para mim são coisas separadas. Nos EUA falamos de violência policial de tanto em tanto tempo, e paramos. Dito isto, temos um presidente supremacista branco e vi que os negros livres e escravos em fuga eram descritos pelos patrulheiros com a mesma linguagem usada hoje para descrever jovens negros abordados pela polícia.- Não sendo escravizados nem linchados, tememos pela nossa segurança se somos parados pela polícia. Houve progressos, claro, mas se tenho de dizer "não somos escravizados nem linchados"…