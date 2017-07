Adriana Lua convidada para fazer a primeira parte de Ivete Sangalo

Ivete Sangalo está de regresso a Portugal este sábado, ao Meo Arena, e a primeira parte é assegurada pela cantora Adriana Lua, uma brasileira que trocou a sua terra natal por Portugal há treze anos em nome de uma bela história de amor.

Chegou a ser considerada artista revelação na Bahia e quando recebeu o convite para trazer para Portugal a música brasileira que se fazia no carnaval (na altura o axé ainda estava em alta) nem veio com a intenção de ficar, mas as coisas foram acontecendo.

Este sábado concretiza um dos seus grandes sonhos profissionais, o de pisar o mesmo palco de Ivete Sangalo e abrir o espectáculo para uma das suas maiores referências. "Estou um pouco nervosa porque isto é uma grande responsabilidade. Tenho que arrasar. Vai ser o melhor de mim em 30 minutos. Um espetáculo como muita dança e muita energia", promete a cantora que nunca privou com Ivete sangalo.

"Estive apenas com ela num ensaio de uma banda chamara Araketu, lá na Baía. Foi há 17 anos e eu tinhas apenas 20. Na altura ainda estava ela na Banda Eva", recorda Adriana Lua.

O convite para atuar na primeira parte de Ivete Sangalo surgiu para parte de Álvaro Ramos, da produtores Ritmos e Blues. "Eu já lhe tinha confidenciado este deseja há muito tempo, mas quando ele me ligou a fazer oconvite em julguei que ele estava a gozar com a minha cara", confidencia.

Adriana Lua não sabe se Ivete Sangalo conhece o seu trabalho, mas acredita que o furacão da Bahia teve de dar o seu aval para o espetáculo. "Acredito que ela tenha ido à procura da minha música ou que alguém lhe tenha mostrado porque teve certamente que autorizar. Por isso se lá estou é bom sinal, é porque ela gostou", remata entre risos.