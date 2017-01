The Black Mamba a postos para o concerto no coliseu

A banda de Tatanka e Miguel Cascais vai apresentar o seu 2º álbum, ‘Dirty Little Brother’, naquele que considera ser o encerrar de um ciclo. O concerto promete ser o maior da história da banda.

Os The Black Mamba, banda lisboeta de soul e funk, sobem hoje ao palco do Coliseu do Porto. Entre os convidados estão Rui Veloso, António Zambujo e Miguel Araújo."O Rui Veloso era o pai do rock ainda nós éramos pequeninos. É um orgulho", revelou aoPedro Tatanka, vocalista."Somos uma banda recente e é um sonho tornado realidade ter este crescimento tão rápido e consagrarmo-nos nos coliseus, as maiores salas do País", contou.