The Black Mamba lançam veneno no Coliseu dos Recreios

Quarteto resume esta noite, na sala lisboeta, uma carreira prestes a celebrar oito anos de vida.

Por Pedro Rodrigues Santos | 08:14

Espera-se um espetáculo tão venenoso como a serpente que dá nome ao grupo. Os The Black Mamba estreiam-se este sábado às 21h30, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, num concerto que resume uma carreira de quase uma década a moverem-se nos universos do funk, soul e R&B.

"Fazemos sempre alusão ao veneno da cobra nas nossas atuações", brinca o vocalista e guitarrista Pedro Tatanka no lançamento do concerto. "Somos muito aguerridos na forma como transmitimos os nossos sentimentos em palco".

A ultimar a gravação do terceiro registo de originais, previsto para o início de abril, os The Black Mamba vão dar um cheirinho do que será o som do novo trabalho. "Temos tocado algumas canções ao longo do último ano", explica o baterista Miguel Casais, "para ver como elas resultam junto do público".

Para uma noite que se quer de gala, são muitos os convidados que irão partilhar o palco com a banda. Além de Aurea, que deu a voz pelo sucesso ‘Wonder Why’, também vão entrar em ação Marisa Liz e Tiago Pais Dias, dos Amor Electro, Miguel Araújo, Silk e o norte-americano Skyler Jett.

"Vamos tirá-los da sua zona de conforto ", resume Tatanka, "e trazê-los para um ambiente a que não estão habituados". Uma certeza é que será uma noite para mais tarde recordar. "Este concerto será, seguramente, um marco na carreira dos The Black Mamba", remata Miguel Casais.



Os preços dos bilhetes vão dos 15 aos 35 euros.