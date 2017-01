A menos de uma semana de se estrearem no Coliseu do Porto, com um concerto especial com vários convidados, os The Black Mamba apresentam novo single.



"I Wanna Be With You" é o tema de avanço do terceiro álbum de originais da banda, a ser lançado este ano.



Veja o novo videoclip.



O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito