The Chemical Brothers confirmados para o Rock in Rio Lisboa

A dupla britânica junta-se aos já anunciados The Killers, subindo ao Palco Mundo a 29 de junho para um momento épico.

Por Sónia Dias | 21:37

The Chemical Brothers vão subir, pela primeira vez, ao Palco Mundo da Cidade do Rock, na 8.ª edição do Rock in Rio Lisboa.



A banda que ao longo de mais de 20 anos tem vindo a redefinir a música eletrónica ao vivo, atua no mesmo dia que os britânicos The Killers (29 de junho), prometendo um concerto memorável e recheado de temas bem conhecidos como 'Hey Boy Hey Girl', 'Galvanize', 'Star Guitar' e 'Go'.

Os fãs da dupla britânica já podem garantir a sua presença neste concerto. Os bilhetes diários e os passes para o segundo fim-de-semana do festival (29 e 30 de junho) estão disponíveis nas lojas FNAC e em bilheteira.fnac.pt (Portugal), Blueticket.pt, Festicket e Ticketmaster (internacional).

A 8.ª edição do Rock in Rio-Lisboa tem data marcada para 23, 24, 29 e 30 de junho 2018 e promete transformar a Bela Vista num gigante parque temático da música.