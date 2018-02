Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

The Gift: “Estamos mais apurados do que nunca”

Banda atua nos Coliseus de Porto e Lisboa, dias 2 e 3 de Março, respetivamente. O CM esteve a espreitar os ensaios.

Por Miguel Azevedo | 19:53

Quem conhece os The Gift já sabe que qualquer espetáculo da banda nunca é menos do que grandioso, e as duas noites que o grupo de Alcobaça estão a preparar para os palcos dos coliseus do Porto e Lisboa, nos próximos dias 2 e 3 de março, respetivamente, estão pensadas, uma vez mais, ao pormenor. Prometido está um concerto "visualmente muito forte com um jogo de luzes rigoroso e um espetáculo vídeo inesperado", começa por revelar Nuno Gonçalves. "Os coliseus são sempre datas especiais e, por isso, estão a ser preparados com muito rigor", diz.



Pelo palco vão passar todos os temas que fazem parte de ‘Altar’, o último disco do grupo, lançado em maio do ano passado, mas também algumas canções que a banda já não tocava há algum tempo e que agora irão reaparecer com novas roupagens, entre as quais ‘Wake Up’, ‘Guess Why’ ou ‘Song For a Blue Heart’.



Quase um ano depois da edição de ‘Altar’, que significou o fechar de um ciclo e o abrir de uma nova página no percurso da banda, os The Gift seguem e somam, como sempre, fieis aos seus princípios, renovando e recriando o seu próprio som, sem esperarem mais do que aquilo que o público lhes quiser dar. "As expectativas são sempre amigas da depressão. Uma coisa que aprendemos neste meio da música é que tudo o que não depende de nós tem tudo para dar errado", lembra Nuno Gonçalves. A verdade é que os The Gift já somam oito discos editados em mais de vinte anos de carreira, sempre a desafiarem-se a si próprios. "Quem segue os The Gift sabe que nunca seguimos pelo caminho mais óbvio. A verdade é que, da nossa geração, não há nenhuma banda no ativo. A forma de estarmos vivos é esta, testarmo- -nos a nós próprios. E hoje acho que estamos mais apurados do que nunca. Não estamos cá para mostrar mais do mesmo".



Numa altura em que já estão a preparar novas composições, a pensar em mais um disco para 2019 e com um carreira internacional cada vez mais pujante, os The Gift atuam ainda no próximo dia 24 na emblemática sala londrina Union Chapel.