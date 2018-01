Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

The Kooks no NOS Alive 2018

Banda britânica atua a 13 de julho.

The Kooks e Fleet Foxes são as primeiras confirmações do ano para os festivais de verão de 2018.



Os primeiros atuam a 13 de julho no NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés. No mesmo dia estão anunciados Queens of the Stone Age, The National e Two Door Cinema Club.



Os passes de três dias e os bilhetes diários para o último dia já estão esgotados.



Os norte-americanos Fleet Foxes atuam a 16 de agosto no festival Paredes de Coura.



A banda de Robin Pecknold junta-se assim a um cartaz que inclui Björk, Skepta, Curtis Harding e ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead.