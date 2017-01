The Lucky Duckies comemoram 30 anos no Casino Estoril

Os portugueses The Lucky Duckies apresentam no próximo dia 14 de Janeiro o álbum comemorativo de 30 anos de carreira no Lounge D do Casino Estoril, pelas 23h00. Júlio Isidro, fã do grupo, será o apresentador deste espectáculo especial. A entrada é livre.

A actuação do grupo no Casino Estoril coincide, também, com o facto dos The Luckie Duckies lançarem, no primeiro trimestre de 2017, um novo álbum intitulado 'Os Patinhos Sortudos na Língua de Camões - Parte Primeira'. Em palco, a banda interpretará alguns dos singles deste novo CD. Trata-se de um álbum que inclui os duetos históricos de artistas dos Anos 60 em Portugal: José Manuel Concha dos "Conchas" e José Luís dos "Ekos".

A ligação dos The Lucky Duckies ao Casino Estoril remonta aos primórdios da sua carreira, tendo já atuado ali por diversas vezes, tanto em concertos abertos ao público como em eventos privados.

Os The Lucky Duckies continuam a ser os guardiões dos estilos musicais que fizeram sucesso entre os anos 20 e os anos 60 conferindo-lhes uma sonoridade vintage e apresentando-se me palco com um look retro. Nesta noite vai ouvir-se muito Swing, Rock'n'Roll, Samba ou Bossa Nova, entre outros registos musicais.



Depois do Casino Estoril, o grupo parte para uma digressão nacional que os levará às Caldas da Raínha (dia 28 de janeiro no CCC), ao Porto (4 de fevereiro na Casa da Música), a Chaves (14 de fevereiro no Casino) e à Azambuja (dia 26 de Maio na Feira de Maio).

