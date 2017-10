Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

The National épicos no Coliseu de Lisboa

Último trabalho, ‘Sleep Well Beast’, foi principal apoio para um concerto emocionante.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

Há meses que os bilhetes para a atuação dos The National em Lisboa estão esgotados, primeiro sinal da paixão que o público luso tem pelo grupo de Matt Berninger. Ontem à noite, no Coliseu dos Recreios, o quinteto norte-americano agradeceu o tributo e ofereceu um concerto emocionante para uma sala cheia, apoiado, em larga medida, no último disco, ‘Sleep Well Beast’.



‘The System Only Dreams in Total Darkness’, um dos melhores temas do álbum, agarrou de imediato a audiência. Som forte e coeso, com o grupo totalmente entrosado com os devaneios vocais de Berninger.



Só após as novas ‘Walk It Back’ e ‘Guilty Party’ foi feita a primeira incursão ao passado, com ‘Don’t Swallow the Cap’. A receção foi mais do que ruidosa, com todos a acompanharem a viva voz o refrão, para depois serem convidados a voltar ao presente com a íntima ‘Born to Beg’.



À hora de fecho desta edição, os The National ainda não tinham chegado a meio de um concerto que não surpreenderia ninguém se passasse das duas horas. Uma atuação que não ignorou os primeiros anos de carreira da banda, mas que, mais do que nunca, quis mostrar em que patamar criativo hoje se encontram.



E nem mesmo clássicos como ‘Bloodbuzz Ohio’, ‘Fake Empire’ ou ‘About Today’ fugiram aos arranjos para chegarem ao estilo musical que os norte-americanos The National estão agora a abraçar. E os fãs não se queixaram...