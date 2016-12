The Weeknd estreia-se em Portugal no NOS Alive

The Weeknd é a mais recente confirmação para a 11.ª edição do festival NOS Alive, que se realiza a 6, 7 e 8 de julho do próximo ano no Passeio Marítimo de Algés. O canadiano, vencedor de dois Grammy, e um dos mais populares músicos da atualidade, faz a sua estreia em Portugal dia 6 de julho, no Palco NOS. The Weeknd junta-se no primeiro dia aos já anunciados The xx, Alt-J e Ryan Adams.



O revolucionário cantor e compositor alternativo de R&B é considerado um dos mais enigmáticos artistas do século XXI. Começou a carreira na internet e, em 2015, estreou-se nos principais palcos da cena musical atual, com o lançamento disco ‘Beauty Behind The Madness’.



A edição do próximo ano do NOS Alive conta ainda com os nomes de Depeche Mode, Foo Fighters, Imagine Dragons, The Kills e Warpaint. Nas próximas semanas a organização do festival deverá anunciar mais artistas.

