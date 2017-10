Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Thirty Seconds to Mars regressam a Portugal a 10 de abril

Banda norte-americana dá concerto no Campo Pequeno.

A banda norte-americana Thirty Seconds to Mars vai passar por Lisboa na sua digressão europeia de 2018, tendo um concerto marcado para 10 de abril, confirmou esta segunda-feira a promotora Everything is New.



Segundo o comunicado enviado, o concerto da banda liderada por Jared Leto irá ter lugar no Campo Pequeno, em Lisboa, onde o público deverá contar com a interpretação do 'single' mais recente - "Walk on Water" - lançado no passado mês de agosto e a incluir no quinto álbum de originais, ainda em fase de produção.



Recentemente nomeados para os prémios europeus de música do canal MTV, na categoria de Melhor Banda Alternativa, o trio já passou por solo português algumas vezes, incluindo em 2008, em 2010 e, mais recentemente, em 2013, quando apresentaram as canções do trabalho discográfico editado nesse ano - "Love, Lust, Faith + Dreams" - que incluiu canções como "City of Angels", "Up in the Air" e "Do or Die", com estas duas últimas atuações a decorrerem no Meo Arena de Lisboa.



Os músicos Jared Leto, Shannon Leto e Tomo Milicevic são também responsáveis pelos álbuns "30 Seconds to Mars" (2002), "A Beautiful Lie" (2005) e "This Is War" (2009), de onde foram retirados temas como "The Kill", "From Yesterday", "This is War" ou "Kings and Queens".



Antes do comunicado da Everything is New, o próprio vocalista da banda havia já avançado quais seriam as datas da digressão europeia, através da sua página de Instagram, na última sexta-feira.



O evento terá início às 19h00 e os bilhetes estarão à venda a partir da próxima sexta-feira, nos locais habituais, com preços entre os 24 e 50 euros.