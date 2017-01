Tiago Bettencourt: regresso com música nova

Recorde-se que o novo disco de estúdio, ainda sem título ou data de edição definida, será o sucessor de ‘Do Princípio’, de 2014.

Três anos depois do último trabalho de originais, o músico Tiago Bettencourt começa a mostrar o que virá a ser o seu novo disco de estúdio a editar ainda no decorrer do primeiro semestre deste ano. O primeiro single, ‘Se Me Deixasses Ser’, já pode ser escutado e pormete vir a ser um sucesso. É que no primeiro dia em que foi lançado conquistou logo perto de 30 mil visualizações no YouTube.‘Se Me Deixasses Ser’ é uma canção que "fala daquilo que queremos ser quando alguém confia em nós", diz Tiago Bettencourt, e que sem esquecer o lado mais orgânico da música, surge edificada numa forte componente eletrónica."Percebi o caminho que a canção ia tomar quando estava com a banda numa quinta em Marçal do Chão. Estava calor, as janelas abertas e os instrumentos montados na sala. Foram dias em que as tardes entardeciam sem pressa e a canção saiu também ela cheia de ar, embora o resto do arranjo tenha crescido em minha casa, num pequeno espaço sem janelas", diz."Os teclados trazem de volta universos que já vivi, mas sem querer ser passado outra vez. Há uma melancolia reconfortante em determinados sons e foi isso que procurei para ilustrar a letra. É uma canção contida, mas intensa. Pode ser uma promessa, ou um sonho, ou uma ambição. Fala daquilo que queremos ser quando alguém confia em nós. Se o conseguimos ser é outra história, este é apenas o momento em que se acredita, o segundo cego em que se contempla essa inocência e a entregamos frente a um precipício como se não existisse tempo ou espaço ou cicatrizes pelo corpo."