Músico Tom Petty em estado crítico

Artista norte-americano de 66 anos sofreu ataque cardíaco. Autoridades chegaram a confirmar a morte.

02.10.17

O músico norte-americano Tom Petty está em estado crítico depois de ter sido sofrido um ataque cardíaco na sua casa em Malibu, 50 quilómetros a oeste de Los Angeles, anunciou o portal de Internet TMZ.



Segundo aquele portal, músico estava inconsciente e sem respirar quando foi encontrado, mas os serviços de emergência conseguiram reanimar Tom Petty e transportaram-no para o hospital da UCLA de Santa Mónica.



Segundo informações reveladas pelo hospital e citadas pela Variety e pela CBS, Petty está em estado crítico e a família já terá tomado a decisão de desligar as máquinas de suporte de vida e até chamado um padre para prestar os últimos sacramentos.



A notícia da sua morte chegou a ser avançada pelas autoridades norte-americanas, mas já foi desmentida. No entanto, fonte familiar revelou ao TMZ que o músico "não deverá sobreviver a esta noite".



Tom Petty, de 66 anos, é uma figura conhecida do rock norte-americano e iria estar em digressão este ano para assinalar os 40 anos de carreira com a banda que habitualmente o acompanha, The Heartbreakers.