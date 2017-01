Tony Carreira lança ‘Sempre Mais’

‘Sempre Mais’, o novo disco de Tony Carreira, será editado dia 10 de fevereiro e tem como primeiro single ‘Eu Esqueci de Esquecer-te’.

O novo álbum conta com a participação de Rudy Pérez, multi-galardoado produtor e compositor cubano, responsável por muitos dos sucessos de nomes como Julio Iglesias, Beyoncé ou Christina Aguilera; David Gategno, músico e compositor francês, produtor de divas como Lara Fabian ou Céline Dion, e com Paulo Martins e Nellson Klasszik, dois produtores portugueses de reconhecido talento. Sem esquecer a participação do amigo e companheiro de sempre do artista, o compositor Ricardo Landum.

No próximo dia 25 de fevereiro, Tony Carreira irá apresentar ‘Sempre Mais’ no Pavilhão Multiusos de Guimarães. Este será também o primeiro concerto da digressão de 2017 do artista. Os bilhetes já se encontram à venda nos locais, a partir de 15 euros.

