Torre e Igreja dos Clérigos registam "recorde absoluto" de visitantes

O ano de 2016 foi também aquele em que a Torre dos Clérigos esteve aberta mais tempo em período noturno. Pôde visitar-se até às 23:00, durante 168 noites.



Ainda este ano, a Torre dos Clérigos conquistou os prémios nacionais para a melhor intervenção de restauro e de reabilitação do património cultural - Prémio Villalva da Fundação Calouste Gulbenkian e uma menção honrosa no Prémio IHRU para a Melhor Intervenção de Restauro de Uso Impacto Social, e ganhou o prémio 'Travelers Choice 2016' do TripAdvisor.



"O crescimento de visitantes que a Irmandade dos Clérigos tem registado desde a reabertura ao público em dezembro de 2014, permitiu-lhe realizar "16 iniciativas solidárias, apoiando instituições da cidade e do país".



Os restantes 12% dos visitantes são divididos por nacionalidades tão dispersas como EUA, China, Itália, Coreia do Sul ou Rússia.O ano de 2016 foi também aquele em que a Torre dos Clérigos esteve aberta mais tempo em período noturno. Pôde visitar-se até às 23:00, durante 168 noites.Ainda este ano, a Torre dos Clérigos conquistou os prémios nacionais para a melhor intervenção de restauro e de reabilitação do património cultural - Prémio Villalva da Fundação Calouste Gulbenkian e uma menção honrosa no Prémio IHRU para a Melhor Intervenção de Restauro de Uso Impacto Social, e ganhou o prémio 'Travelers Choice 2016' do TripAdvisor."O crescimento de visitantes que a Irmandade dos Clérigos tem registado desde a reabertura ao público em dezembro de 2014, permitiu-lhe realizar "16 iniciativas solidárias, apoiando instituições da cidade e do país".

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito





50%

50% 50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito





50%

50% 50% Muito satisfeito Outras 2 pessoas também já deram o seu contributo pub

A Torre e Igreja dos Clérigos, no Porto, registaram este ano 625 mil visitantes, aumentando 25% em relação a 2015 e fixando um "recorde absoluto", com os espanhóis a liderar a lista."A Igreja e Torre dos Clérigos terminam 2016 com um recorde absoluto em número de visitantes nacionais e estrangeiros", tendo passado por aqueles monumentos 625 mil visitantes, anunciou hoje a Irmandade dos Clérigos, observando que apenas estão contabilizados os turistas que passaram na receção da torre, dado que a visita à igreja é feita de forma gratuita.Os cidadãos estrangeiros são a maioria dos visitantes (85%), com os espanhóis a liderar (45%), seguidos pelos franceses com 13%, brasileiros com 7%, alemães com 5% e britânicos com 3%.