Toureiro colhido morre aos 36 anos em França

Já em 2014 casou-se com a equatoriana Cayetana García Barona (filha do ganadeiro Luis Fernando García), de quem teve uma filha, Mara.



A 9 de julho do ano passado um outro toureiro morreu na arena: o espanhol Victor Barrio, 29 anos, em Teruel, Espanha.



O toureiro espanhol Ivan Fandiño morreu no sábado, aos 36 anos, após ter sido colhido por um touro na praça de Aire-sur-l’Adour, no sudoeste de França. Durante um quite a um touro de Juan del Álamo, o matador tropeçou, caiu no chão e levou uma cornada nas costas, que lhe afetou fígado, pulmões e rins, provocando uma forte hemorragia.Depois de uma passagem pela enfermaria da praça, Fandiño foi transportado para o hospital de Mont de Marsan, mas acabou por não resistir aos graves ferimentos. Segundo a imprensa espanhola, o toureiro sofreu duas paragens cardíacas no transporte de ambulância e chegou já sem vida ao hospital.Natural de Orduna, na região de Bilbau, e sem tradições familiares ligadas à tauromaquia, Ivan Fandiño estreou-se como novilheiro em junho de 2002, em Salamanca. Três anos depois tirou alternativa na praça de Bilbau, que confirmou em 2009 em Madrid.