Tournée Linda Martini e Tigerman fecha hoje

Espetáculo encerra a digressão ‘Rumble in the Jungle’, que esgotou de norte a sul do País.

Por Ana Maria Ribeiro | 21.12.17

Termina esta noite, com um concerto no Coliseu de Lisboa, às 22h00, que se espera apoteótico, a tournée ‘Rumble in the Jungle’, que junta no mesmo palco The Legendary Tigerman e o grupo Linda Martini.



A partir de uma ideia de Paulo Furtado (Tigerman), as bandas – que têm discos novos a editar para o ano – decidiram lançar-se à estrada e fazer um circuito de clubes e pequenas salas de norte a sul do País.



O título da digressão foi inspirado naquele que é considerado "um dos maiores eventos desportivos do século XX" e que juntou, em 1974, os campeões de boxe Muhammad Ali e George Foreman. Ali derrotou Foreman mas, no palco, não há vencidos nem vencedores.



"No fundo, isto são dois concertos que se cruzam", explica Cláudia Guerreiro, baixista dos Linda Martini. "Ou, se preferirem, é um concerto com duas partes. O público não está duas horas a ouvir a mesma coisa, mas sim a ouvir duas bandas de rock diferentes."



Paulo Furtado acrescenta que ficou "muito feliz com a reação do público à tournée" e que espera que este projeto venha a ter repercussões no futuro. "Gostaria que o ‘Rumble in the Jungle’ não ficasse por aqui", diz. "Gostava, pelo menos, de repetir uma noite destas num lugar qualquer..."



SAIBA MAIS

1970

é o ano de nascimento de Paulo Furtado, que surgiu no meio musical português com o nome The Legendary Tigerman, em 2000. Até à data, o músico lançou cinco álbuns, o primeiro dos quais, ‘Naked Blues’, foi colocado à venda em 2002.



Linda chegaram em 2003

O grupo Linda Martini foi fundado em 2003 por cinco jovens músicos, quatro dos quais ainda permanecem na banda (a saber: André Henriques, Cláudia Guerreiro, Hélio Morais e Pedro Geraldes). Até à data lançaram quatro álbuns e três EP.