"Três Cartazes à Beira da Estrada" foi o grande vencedor dos prémios BAFTA

Frances McDormand e Gary Oldman vencem nos protagonistas.

Por Sónia Dias | 01:30

O filme ‘Três Cartazes à Beira da Estrada", de Martin McDonagh, foi o grande vencedor da 71ª edição dos prémios da Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão (BAFTA), entregues este domingo em Londres, ao levar cinco dos principais galardões: melhor filme e melhor filme britânico, melhor atriz (Frances McDormand), melhor ator secundário (Sam Rockwell) e melhor argumento original.



‘A Forma da Água’, um dos favoritos deste ano, valeu ao mexicano Guillermo del Toro o BAFTA para melhor realizador (já tinha ganhado, em 2007, por ‘O Labirinto do Fauno’), vencendo ainda nas categorias de melhor música e desenho de produção.



O galardão para melhor ator foi entregue ao britânico Gary Oldman, por ‘A Hora mais Negra’. Já o realizador e produtor britânico Ridley Scott recebeu o BAFTA honorífico e foi aplaudido de pé. "Não me quero comover, mas, na verdade, estou emocionado. Há 40 anos que faço este trabalho e é a primeira vez que me dão algo", disse.

Daniel Kaluuya, de ‘Foge’, recebeu o BAFTA Estrela em Ascensão, atribuído pelo público, e fez um comovente discurso.



O português Luís Sequeira, nomeado pelo guarda-roupa em ‘A Forma da Água’, perdeu para ‘Linha Fantasma’.