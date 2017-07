Trinta mil dançam na praia ao som de música eletrónica

Milhares de festivaleiros, sobretudo jovens, encheram o areal da Figueira da Foz.

08.07.17

No primeiro dia do RFM Somnii, cerca de 30 mil festivaleiros dançaram no areal da praia do Relógio, na Figueira da Foz, ao som de DJ como Armin Van Buuren. "Já venho há três anos, é o melhor sunset do Mundo", afirma aoAugusto Domingues, de 28 anos.Uma opinião partilhada por Ângela Santos: "Venho todos os anos, é o melhor festival de sempre", garante. Já a estreante Andreia Ferreira, de 24, salienta "o convívio" que se vive neste festival. "Apesar do tempo cinzento, a expectativa é altíssima", diz.Hoje a festa prossegue com o holandês Blasterjaxx, que é cabeça de cartaz. No domingo, o seu compatriota Tiësto encerra a sexta edição do Somnii.