Trio de amigos desafia sistema que os roubou

Trabalharam a vida toda e acabaram sem nada", diz o realizador Zach Braff, cujo maior desafio foi dirigir, na sua estreia numa grande produção, três veteranos, vencedores de Óscares e com o dobro da sua idade. E nenhum deles pensa em reforma."Os filmes é que nos reformam, não somos nós que nos reformamos dos filmes", afirmou Michael Caine, de 84 anos."Quando me derem um guião em que a minha personagem está numa maca, penso nisso", brincou Alan Arkin, de 83.

Willie (Morgan Freeman), Joe (Michael Caine) e Albert (Alan Arkin) são três reformados que levam uma vida tranquila e rotineira. Mas tudo muda quando a empresa onde trabalharam grande parte das suas vidas é vendida a um grupo estrangeiro e perdem o seu fundo de pensões.É então que Joe testemunha um aparatoso assalto a um banco e encontra aí a solução para todos os problemas. Com as hipotecas para pagar e a esperança de viver os últimos anos sem preocupações financeiras convence Willie e Albert a assaltarem um banco.Apesar de ser uma comédia, Ladrões com Muito Estilo, que amanhã estreia em Portugal, aborda temas sociais preocupantes. "Estes três homens foram usados pelo sistema.