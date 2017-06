Tríptico pode ser tesouro

À Lusa, José Alberto Seabra, diretor-adjunto do MNAA, congratulou-se com esta proposta de classificação, dizendo que "é uma história com final feliz". "Foi uma boa iniciativa do Estado, esta aquisição notável, assim como colocá-la nas coleções do Museu de Arte Antiga, onde o Mestre de Santa Clara ainda não estava representado", concluiu.



A proposta para a elevar a obra de interesse nacional foi publicada ontem, em Diário da República, mas é fundamentada numa deliberação anterior. A 8 de fevereiro último, tinha sido emitida um parecer favorável à mesma por parte da Secção de Museus, da Conservação e Restauro e do Património Imaterial do Conselho Nacional de Cultura.À Lusa, José Alberto Seabra, diretor-adjunto do MNAA, congratulou-se com esta proposta de classificação, dizendo que "é uma história com final feliz". "Foi uma boa iniciativa do Estado, esta aquisição notável, assim como colocá-la nas coleções do Museu de Arte Antiga, onde o Mestre de Santa Clara ainda não estava representado", concluiu.

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) quer que o tríptico ‘Virgem com menino e dois anjos’, atribuído ao Mestre de Santa Clara, seja classificado como tesouro nacional.A obra, datada do século XV e que em tempos pertenceu à família Espírito Santo, esteve dada como desaparecida pelos especialistas em arte antiga, mas surgiu num leilão de Lisboa em 2015, pelo valor-base de cinco mil euros. A peça, que foi muito disputada, acabou por ser arrematada pelo Estado por 30 mil euros.Depois de restaurada, a ‘Virgem com menino e dois anjos’ – um óleo sobre madeira pintado a cores fortes – foi colocada na exposição permanente de pintura e escultura portuguesas, no renovado terceiro piso do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), na rua das Janelas Verdes.