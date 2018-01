Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

U2 atuam em Lisboa no dia 16 de setembro

Datas europeias da ‘eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour’ foram anunciadas esta terça-feira.

Por Sónia Dias | 01:30

Os U2 anunciaram esta terça-feira as primeiras datas europeias da digressão ‘eXPERIENCE + iNNOCENCE’ e Lisboa está incluída, com Bono Vox, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. a subirem ao palco da Altice Arena no próximo dia 16 de setembro.



Os bilhetes para o concerto serão postos à venda dia 26 (sexta-feira), em blueticket.pt e lojas MEO selecionadas, mas ainda não foram revelados os preços. A venda está limitada a quatro ingressos por pessoa.



A digressão mundial ‘eXPERIENCE + iNNOCENCE’ arranca a 2 de maio em Tulsa, Oklahoma (Estados Unidos), e chega à Europa a 31 de agosto, em Berlim, para uma série de espetáculos que incluem cidades como Colónia, Paris (dois concertos), Lisboa, Madrid, Copenhaga, Hamburgo, Amsterdão, Milão (dois concertos), Manchester e Londres.



O encerramento será feito na Irlanda, terra natal da banda, com espetáculos em Dublin e Belfast.



A tournée dos U2 serve para promover o mais recente álbum do grupo, ‘ Songs of Experience’, lançado em dezembro passado e inspirado por uma "situação médica delicada" vivida por Bono.



O susto "foi suficientemente grave para ele [Bono] sentir medo genuíno",afirmou The Edge na altura, acrescentando que a experiência vivida "teve um efeito espantoso no seu processo de composição".



Será a sétima vez que os U2 vêm a Portugal. A primeira foi no festival Vilar de Mouros (1982) e a última em Coimbra (2010).