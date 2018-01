Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

U2 vêm a Portugal e este é o preço dos bilhetes

Entradas estarão à venda a partir de 26 de janeiro.

O concerto dos U2em Portugal deixou vários fãs loucos com a notícia. A verdade é que para assistir ao concerto no Altice Arena, em Lisboa, terá de pagar entre 37 e 325 euros.



Segundo a revista Blitz, a promotora do espétaculo confirmou que os bilhetes para a plateia em pé vão custar 80 euros e o acesso à red zone, 325 euros.



No balcão 2 os lugares sentados terão o valor de 100 euros e no balcão 1, 200 euros. Os mais baratos, 37 euros, ficam numa zona onde a visibilidade é reduzida.



Todos os fãs que compraram o album "Songs of Experience" e todos os que se registaram no site da banda antes de 26 de dezembro, terão direito a comprar bilhete na venda antecipada (entre 22 e 24 janeiro).



Todos as outras pessoas que esperam estar presentes no dia 16 no Altice Arena, vão ter de esperar até dia 26.