Ucrânia pode ser expulsa da Eurovisão se proibir entrada de cantora russa

Ingrid Deltenre, diretora-geral da UER, disse, numa mensagem direcionada ao primeiro-ministro ucraniano, Volodymyr Groysman, que esta decisão terá "um profundo impacto negativo na reputação internacional" do país enquanto "nação europeia moderna e democrática"."A situação está a gerar fúria entre os nossos membros e recebemos comunicados a criticar a decisão e a considerar retirarem-se do evento", refere Deltenre.A cantora de 27 anos, que possui uma deficiência e usa uma cadeira de rodas, não compreende como o Governo ucraniano pode considerá-la uma ameaça.O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, declarou que a responsabilidade desta decisão ficará "na consciência dos organizadores" na Ucrânia, segunda a agência de notícias Interfax.Yuliya Samoilova foi selecionada em 12 de março e iria interpretar na Eurovisão uma balada romântica intitulada 'Uma Chama Queima'.O Festival Eurovisão da Canção é regularmente abalado por tensões políticas. A Rússia e a Ucrânia estão em conflito desde a anexação da Crimeia, em 2014, seguido por um conflito armado no leste da Ucrânia entre Kiev e as forças separatistas pró-russas que já deixou mais de 10.000 mortos.